Европарламент призвал власти России прекратить "внутренние репрессии"

Европарламент поддерживает всех активистов и организации, ставшие "целями репрессий" в России, и призывает власти РФ прекратить "преследование, запугивание и атаки на гражданское общество, СМИ, правозащитные организации и активистов" в стране. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 10 июня. За нее проголосовали 564 евродепутата, 61 - был против, еще 37 - воздержались, сообщает Deutsche Welle.

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Непосредственным поводом принятия резолюции стало признание "нежелательными" трех некоммерческих организаций из Германии : "Немецко-русского обмена", "Центра либеральной современности" и "Форума русскоязычных европейцев", а также задержание бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова .

Европарламент призвал РФ отменить закон о "нежелательных организациях"

Резолюция призывает российские власти "немедленно и без каких-либо условий" освободить Пивоварова и снять все обвинения как с него, так и со всех остальных лиц, преследуемых по законодательству о "нежелательных организациях". Европарламент обратился к Генпрокуратуре РФ отменить свое решения признать нежелательными три германские НКО.

Законодательство о "нежелательных организациях" евродепутаты считают "дискриминационным" и призывают его отменить. Также Европарламент считает, что властям РФ следует отменить недавно принятые законы, вводящие "новые повальные ограничения на независимое гражданское общество", а также отказаться от введения новых таких правил. Одним из примеров такого законодательства в резолюции названо так называемый "закон против ФБК", который лишает членов организаций, признанных "экстремистскими", баллотироваться на выборах.

Текст резолюции и поправок к нему подготовили днем 9 июня, то есть до признания Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "экстремистской организацией". Так оценка этому шагу в резолюции отсутствует. Однако Европарламент призвал немедленно освободить Навального и всех остальных, "арестованных и задержанных по надуманным административным "правонарушениям" или же против кого были выдвинуты надуманные уголовные обвинения только за мирное использование своих прав на свободу слова и мирных собраний".

Санкции против российских олигархов и чиновников

Сейчас в Евросоюзе идет "стратегическая дискуссия" об отношениях с Россией. Резолюция призвала официальный ЕС добавить новое условие в свой курс в отношении Москвы, направленное на "прекращение внутренних репрессий в России". "Если эта ситуация не будет разрешена, то следует ввести новые санкции ЕС, в частности перекрывающие доступ российским олигархам и чиновникам, ответственным за нарушения прав человека, к возможности покупать недвижимость, получать визы и пользоваться финансовыми услугами в ЕС", - говорится в резолюции.

Европарламент попросил Еврокомиссию, дипломатическую службу ЕС и государства объединения координировать свои усилия с целью смягчить негативное влияние недавно принятых "ограничивающих" законов. Также им, по мнению евродепутатов, следует подумать, как более справедливо распределить "бремя экономических санкций против российского режима" между странами Евросоюза. Кроме того, резолюция призывает остановить "стратегические проекты, такие как "Северный поток-2", а также дополнить режим санкций за нарушения прав человека похожим режимом, направленным на борьбу с коррупцией.