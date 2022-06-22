Европе советуют готовиться к полному отключению российского газа зимой

Москва использует газ как фактор давления в войне с Украиной, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Европе следует готовиться к полному отключению поставок газа из России, указал он.

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Европа должна быть готова к полному отключению российского газа предстоящей зимой, а сокращение поставок в страны ЕС на прошлой неделе следует рассматривать как предвестие их полного прекращения. Об этом заявил генеральный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью британской газете The Financial Times, обнародованном в среду, 22 июня.

"Москва пытается использовать газ в качестве фактора давления в продолжающейся войне с Украиной. Европа должна быть готова к полному отключению российского газа. Чем ближе мы подходим к зиме, тем лучше понимаем намерения России. Я уверен, сокращение поставок направлено на то, чтобы не дать Европе наполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы", — сказал Бироль.

МЭА и Европейская комиссия разработали план, который позволит ЕС сократить потребление российского газа к концу года на две трети. Он предполагает самые различные меры — от увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) и ускоренного развития возобновляемой энергетики до мер на индивидуальном уровне, включая замену газовых отопителей тепловыми насосами в домах, ограничение скорости автомобилей на магистралях, сокращение поездок на машинах, снижение температуры в домах на один градус Цельсия и другие.

Сокращение поставок российского газа

По оценкам консалтинговой компании ICIS, если до вторжения в Украину Россия обеспечивала 40% потребностей Евросоюза в газе, то сейчас этот показатель снизился до 20%. Однако основные возможности диверсификации, прежде всего путем увеличения морских поставок СПГ, исчерпаны, считают в ICIS. Бироль призвал европейские правительства предпринимать меры по ограничению потребления газа и отложить закрытие АЭС.

Евросоюз поставил цель заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября. На прошлой неделе, когда российские поставки по трубопроводу "Северный поток — 1" упали до 40%, объем заполнения составлял в среднем по Европе 52%. При этом быстрее других к зиме подготовилась Польша (96%), Германия заполнила хранилища на 58%, Франция — на 56%, а Швеция — лишь на 10%.

Полная остановка "Северного потока" приведет к тому, что запасы газа будут полностью израсходованы уже в январе 2023 года, а в случае продолжения прокачки на уровне 40% — к концу зимы, подсчитал вице-президент по анализу рынков газа и СПГ Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.