Европейский регулятор одобрил использование вакцины Johnson & Johnson в странах Евросоюза

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом агентству LETA сообщила представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане.

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Это уже четвертая вакцина, которая получила одобрение для применения на территории ЕС.

Как уточняется в документе Европейского лекарственного регулятора, ЕМА рекомендовала предоставить условное регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса компании Janssen для людей старше 18 лет.

EMA провело тщательную оценку вакцины Covid-19 Vaccine Janssen и пришло к единогласному решению, что существует достаточно убедительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины для того, чтобы предоставить условное регистрационное удостоверение, говорится в документе.

Окончательное решение по поводу выхода вакцины на рынок примет Европейская комиссия.

Это четвертая вакцина против Covid-19, рекомендованная Европейское агентство по лекарственным средствам к использованию в странах Евросоюза. Вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca против Covid-19 уже используются в странах ЕС.

В отличие от трех других уже зарегистрированных вакцин, вакцина от компании Janssen вводится одной дозой.

В клинических испытаниях этой вакцины в США, Южной Африке и Южной Америке участвовали более 44 000 человек. Исследования показали, что вакцина эффективна на 67%. По другим данным, ипытания вакцины J&J в США, Канаде и Бахрейне показали, что она эффективна на 85% для предотвращения тяжелого течения заболевания, последующей госпитализации и смерти от коронавируса.

Всего благодаря контрактам Еврокомиссии страны ЕС смогут получить доступ более чем к 2,3 млрд доз вакцин против Covid-19. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.