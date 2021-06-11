Европейский регулятор призвал не прививать AstraZeneca при болезни Кларксона
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) заключил, что людей, у которых ранее выявили болезнь Кларксона (синдром капиллярной утечки), нельзя прививать вакциной против коронавируса COVID-19 производства компании AstraZeneca.

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"Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что людям, у которых ранее диагностировали синдром капиллярной утечки, нельзя использовать вакцину Vaxzevria (ранее AstraZeneca)", - говорится в заявлении комитета.

Агентство также рекомендовало включить этот синдром в список побочных эффектов. "Большинство случаев произошло у женщин в течение четырех дней после вакцинации. Трое пострадавших имели в анамнезе синдром капиллярной утечки, один из них впоследствии умер", - отметили в комитете.

Болезнь Кларксона - синдром повышенной проницаемости капилляров, при котором плазма из кровеносных сосудов изливается в окружающие ткани. Это вызвано внезапным, неконтролируемым изменением проницаемости стенок капилляров. Без лечения болезнь может привести к недостаточности органов и к смерти.

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Интерфакс

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Интерфакс

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