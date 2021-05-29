Европейским компаниям разрешили летать в Россию в обход Белоруссии

Россия разрешила французской авиакомпании Air France выполнять полеты по маршруту Париж — Москва — Париж в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщили ТАСС в компании. Первый подобный рейс вылетел утром 29 мая из парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль.

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Этот рейс стал первым после трехдневного перерыва, в течение которого пассажиров Air France перевозил российский "Аэрофлот". Во французской авиакомпании поясняли, что рейсы из Парижа в Москву с 26 по 28 мая были отменены "по техническим причинам" после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Немецкая Lufthansa также получила разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Белоруссии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, отметив, что "у Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала". Авиакомпания выполняет рейсы в Россию в обычном режиме: еженедельно пять рейсов в Москву и четыре в Санкт-Петербург.

Австрийская компания Austrian Airlines, у которой ранее также возникли проблемы, получила разрешение от России на субботний рейс из Вены в Москву и обратно по альтернативному маршруту. В компании отметили, что пока новые маршруты нужно согласовывать каждый день. "Разрешения на осуществления рейса в воскресенье у нас еще нет, но мы уверены, что получим его", — сказала РИА "Новости" представительница Austrian Airlines.

Накануне Росавиация объяснила задержку выдачи разрешений на полеты из Европы в обход воздушного пространства Белоруссии большим числом запросов от авиакомпаний. Ведомство предупредило, что "при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства РФ".

Европейские компании начали отказываться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии после принудительной посадки в Минске рейса ирландской авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс и задержания бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги.

Белорусские власти утверждают, что в несколько аэропортов, включая минский, поступило сообщение об угрозе взрыва самолета над Вильнюсом, поэтому борту рекомендовали экстренно сесть в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что аэропорты Вильнюса, Варшавы, Львова и Киева якобы отказались принять самолет.

Журналисты выяснили, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о "минировании" на полчаса раньше, чем было получено письмо с угрозами. В Польше, Литве и Украине не подтвердили получение запросов на экстренную посадку самолета с Протасевичем.