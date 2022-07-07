Европейское агентство лекарств: как нас будут вакцинировать от новых типов Covid-19 и обезьяньей оспы

К осени Европейское агентство лекарств (EMA) ожидает завершение всех испытаний вакцин от Covid-19, которые помогают бороться с новыми, очень заразными подвидами "омикрона" — BA.1, BA.4, BA.5. Также оценивается возможность использовать вакцину от оспы компании Imvanex для борьбы с разошедшейся по Европе обезьяней оспой. Об этом представители EMA доложили на ежемесячной встрече с прессой.

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Эпидемия ковид в Европе снова набирает силу. На сегодня все большую популярность обретают подвиды BA.4 и BA.5, которые к концу июля имеют все шансы полностью вытеснить предыдущий подвид — BA.1, доложил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. При этом он обращает внимание, что вирус не настолько поменялся, чтобы одобренные EMA шесть видов вакцин не давали хорошей защиты от госпитализации, осложнений и смерти, а также от развития симптомов "долгого ковида".

Новые вакцины от ковида

Еще весной агентство рекомендовало людям старше 18 лет получить второй бустер РНК-вакцины, а в случае значимого роста — и представителей чувствительных групп (по возрасту и диагнозам) подростков 16-17 лет. Но намного важней, обращает внимание Кавалери, чтобы представители этих групп получили превичный курс и первый бустер и подошли к осени защищенным, потому что на данный момент неизвестно, каких новых вариантов Covid-19 можно ждать.

Кавалери сообщил, что EMA получил предварительные данные о клинических испытаниях РНК-вакцин, которые включают защиту от омикрона — предполагается, что осенью и весной их можно будет применять, как бустер. Но позже их могут оценить и для первичной вакцинации.

В конце июня немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer сообщили об успешных испытаниях двух кандидатов на вакцины от ковида — моновалентной и бивалентной — способных бороться с новыми подвариантами "омикрона" — BA.4 и BA.5. Вакцина представляет собой смесь уже известного препарата Comirnaty с вакциной-кандидатом, нацеленным на шиповидный белок омикрон-подварианта BA.1. Иммунный ответ на омикрон был "значительно более высоким", чем от стандартной вакцины. Вакцины, нацеленные прямо на подварианты BA.4 и BA.5 тоже признаны эффективными, но не настолько.

Свои варианты "подкрученных" бивалентных вакцин — для бустеров и первичной вакцинации — предлагает и такой гигант, как Moderna. Как отметил Марко Кавалери, не факт, что к моменту одобрений этих усовершенствованных под конкретные подвиды вируса вакцин наибольшее распространение останется у тех же подвидов, нельзя исключить, что появятся и совершенно другие модификации. Но агентство старается, чтобы предложение вакцин было как можно более широким.

В канун Лиго EMA рекомендовало использовать в Евро союзе вакцину с инактивированным вирусом Valneva — ее можно применять для первичной вакцинации людей. 18-50 лет. А одобренную еще в конце прошлого года вакцину "Nuvaxovid" (Novavax) можно применять подросткам с 12 лет.

Борьба с обезьяньей оспой

Обезьянья оспа — редкая болезнь, которая передается от диких животных и между людьми в тесном контакте, напомнил Марко Кавалери. Сейчас она активно распространяется по Европе между людьми, которые связаны с эндемичным распространением в Африкой.

EMA исследуют данные по возможности расширить использование для профилактики взрослых от обезьяньей оспы вакцины Imvanex, которая разрабатывалась от обычной оспы, схожего вируса. Вакцина содержит живую модифицированную форму вируса коровьей оспы под названием "vaccinia Ankara", которая родственна вирусу оспы. Поставки Imvanex в настоящее время очень ограничены в ЕС. В США Imvanex продается как Jynneos — там он разрешен для профилактики как оспы обезьян, так и классической оспы.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 694 новых случая Covid-19, скончались три человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

3 июня в Латвии были зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая. Лица, инфицированные или подозреваемые в заражении оспой обезьян, подлежат обязательному медицинскому и лабораторному обследованию, изоляции или лечению, говорится в проекте распоряжения Минздрава.