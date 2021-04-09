Европейское агентство лекарств расследует связь вакцины Johnson & Johnson с тромбообразованием
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарств начало расследовать возможную связь вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson с образованием тромбов, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

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После прививки этой вакцины тромбы образовались у четырех человек, один из них умер. Как и в случае с вакциной AstraZeneca, это были необычные тромбы. В них было небольшое число тромбоцитов.

Один из этих случаев произошел еще во время клинических испытаний, а три — во время вакцинации этой вакциной в США.

ЕС утвердил использование вакцины J&J, но вакцинация ею пока не начата. Ее планируется начать только в этом месяце.

И в случае вакцины J&J, и в случае вакцины AstraZeneca используется одна и та же векторная технология, где в качестве вектора используется аденовирус. Ту же технологию использует российский "Спутник V".

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