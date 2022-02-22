Евросоюз готовит санкции против российских банков и депутатов после признания ДНР и ЛНР

Евросоюз разработал пакет антироссийских санкций за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Детали раскрыли сразу несколько зарубежных СМИ, пишет The Bell.

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По данным Spiegel, документ предусматривает запрет на сделки с российским госдолгом. Кроме того, санкции затронут около 350 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание Россией ЛНР и ДНР, и ряд банков, которые работают в Донбассе. Самопровозглашенные республики также исключаются из зоны торгового соглашения ЕС с Украиной. Меры в отношении физ- и юрлиц включают заморозку активов, запрет на въезд и ограничения по деятельности. Ожидается, что Совет министров ЕС примет решение во вторник вечером на специальной встрече в Париже.

Аналогичную информацию приводит Reuters. Как уточняет Bloomberg, под санкционным ударом могут оказаться несколько российских банков. Речь может идти о трех кредитных организациях: ВЭБ, "Россия" и Промсвязьбанк.

Между тем, свои санкции уже обнародовала вышедшая из ЕС Великобритания — против Бориса и Игоря Ротенбергов, Геннадия Тимченко, а также 5 российских банков. Это "Промсвязьбанк", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития и реконструкции", Генбанк, а также банк "Россия", главным акционером которого является близкий друг Владимира Путина Юрий Ковальчук.