Евросоюз может назвать новый санкционный режим "списком Навального"

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил назвать новый режим санкций Евросоюза за нарушение прав человека "списком Навального" — по аналогии со "списком Магнитского". Об этом пишет ТАСС.

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"ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США", — сказал Боррель.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств пока не предоставили.