Евросоюз объявил о завершении чрезвычайной фазы Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейский Союз в среду объявил о прекращении чрезвычайной ситуации с коронавирусом, поскольку давление на больницы уменьшается, а страны блока продолжают снимать ограничения. Об этом сообщает Politico.

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"Мы входим в новую фазу пандемии, поскольку мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к более устойчивому управлению Covid-19", — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии призвала людей сохранять бдительность. "Количество инфицированных в ЕС все еще высоко, и многие люди все еще умирают от Covid-19 во всем мире", — подчеркнула она.

За более чем два года пандемия унесла больше миллиона жизней в ЕС и оказала огромную нагрузку на системы здравоохранения стран блока. Власти вынужденно вводили ограничения против распостранения Covid-19 и прибегли к обязательной вакцинации населения.

Комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что от 60 до 80 процентов населения ЕС переболели Covid-19.

В связи с недавним снижением количества инфекций и смертей, связанных с Covid-19, Европейский союз теперь отходит от массового тестирования и отчетности о случаях.

Некоторые страны ЕС уже перешли к рассмотрению Covid-19 как к сезонному заболеванию. Премьер-министр Испании Педро Санчес еще в январе сказал, что его следует лечить как грипп.

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