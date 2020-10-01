Евросоюз одобрил "15-минутные" экспресс-тесты на Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейский Союз одобрил использование экспресс-тестов на коронавирус, которые могут дать результаты за 15 минут и стоят в рознице около 18 евро, сообщает Bloomberg.

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Одобренный тест основан на определении вирусных белков антигенов и менее точен, чем распространенное сейчас ПЦР-тестирование. По утверждению разработчиков, он определяет заболевание коронавирусной инфекцией в 93,5% случаев, а его отсутствие — в 99,3%.

Быстрое, хотя и менее точное тестирование может позволить быстрее справиться с последствиями второй волны коронавирусной инфекции. Ранее газета The New York Times писала, что слишком точные тесты могут значительно перегружать медицинскую систему из-за того, что здоровые люди со следами инфекции диагностируются как больные.

К концу года Европа должна получить еще два "быстрых" теста. Это может помочь европейским странам проводить оперативное тестирование, например, в аэропортах. Два дня назад такую услугу предложил клиентам американский авиаперевозчик United.

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Source

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