Евросоюз отказался от идеи саммита с Россией, за которую ратовали Меркель и Макрон

Лидеры стран Евросоюза отказались от идеи встречи на высшем уровне с российским руководством, неожиданно предложенной Германией и Францией перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Встречи с Россией на уровне европейских лидеров не будет. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России, — сказал по окончании первого дня саммита президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, говорить о встрече с Владимиром Путиным слишком рано, поскольку каких-либо радикальных перемен в поведении России пока не видно.

Как заявила в ночь на пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, страны не смогли согласиться, что немедленная встреча лидеров необходима.

Меркель добавила, что Евросоюз пока будет искать другие форматы взаимодействия с Россией, и подчеркнула, что сегодняшняя дискуссия лидеров блока была непростой.

Против идеи встречи с Путиным выступили десять европейских лидеров, главным образом представители стран Восточной Европы.

"Лично я хотела бы бы какого-то более смелого шага, но и это неплохо, и мы продолжим работать", — сказала Меркель.

Тем не менее, европейские руководители высказались за взаимодействие с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза. Среди них — вопросы здравоохранения, климата и экологии, а также отдельных внешнеполитических вопросов, включая Сирию, Ливию и иранскую ядерную сделку.

Среди прочего лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать предложения по поддержке российского гражданского общества.

Также Еврокомиссии было предложено представить варианты ограничительных мер, включая новые экономические санкции, в ответ на возможные дальнейшие недружественные действия России.

"Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза, — говорится в выводах по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Перед самым началом саммита Германия и Франция неожиданно для остальных стран союза и руководства ЕС выступили с инициативой, суть которой — предложить Кремлю "пряник" в виде возобновления регулярных саммитов ЕС-Россия и одновременно пригрозить "кнутом" в виде новых санкций.

Эта идея, однако, встретила решительный отпор — прежде всего со стороны соседних с Россией стран ЕС.

Идея восстановить этот канал в форме саммитов пришла в голову канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону после встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в середине июня в Женеве.

"Я считаю, что Евросоюз тоже должен наладить прямой контакт с Россией и российским президентом. Того, что с ним говорит президент США, недостаточно", — сказала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед саммитом в бундестаге.

И Меркель, и Макрон, защищая свое предложение о саммитах с Путиным, доказывали, что это будет не соглашательство с политикой России, а просто канал общения.

"ЕС будет требователен, потому что мы не откажемся от наших ценностей", — сказал журналистам президент Макрон, доказывая в то же время, что диалог в форме саммитов нужен для поддержания стабильности в Европе.

"Мы обсудим [на саммите], как мы можем ответить на российские провокации и, может быть, какой мы можем создать переговорный формат", — сказала журналистам перед началом встречи европейских лидеров Ангела Меркель.

В проекте резолюции саммита, который Германия и Франция раздали накануне на встрече дипломатов ЕС, готовивших встречу глав государств и правительств, одновременно с предложением о саммитах прямо говорится и о новых санкциях.

"Европейский совет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и стран-членов союза на враждебные действия России, ответа с применением всех имеющихся у ЕС средств и в координации с другими партнерами. С этой целью Европейский совет также поручает Европейской комиссии и Высокому представителю [ЕС по внешней политике] предложить варианты дополнительных и эффективных экономических санкций в отношении ответственных за дестабилизирующие действия России", — цитирует проект издание Politico.

Этот баланс, однако, не убедил граничащие с Россией страны в восточной части Евросоюза. Они полагают, что возобновление саммитов Москва воспримет как слабость и знак того, что ЕС примирился с ее политикой.

"Кремль понимает политику силы, Кремль не воспринимает добровольные уступки как признак силы. То, в каком виде все это предложено, означает следующее: Россия аннексирует Крым, Россия ведет войну на Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает говорить о диалоге", — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Резко против саммитов с Путиным выступили и ведущие политики Литвы, Польши и Эстонии, а министр иностранных дел не входящей в ЕС, но тесно сотрудничающей с ним Украины Дмитрий Кулеба написал, что возобновление саммитов будет "опасным отходом от санкционной политики ЕС".

Resuming EU-Russia summits without seeing progress from Russia would be a dangerous deviation from EU sanctions policy. It could only disrupt the non-recognition policy, undermine the effectiveness of sanctions, & more gravely, discourage Russia from implementing Minsk agreements