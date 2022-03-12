Евросоюз отказался вмешиваться в ситуацию в Украине военным путем
Foto: LETA

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отказывается вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, однако усилит санкционное давление на Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на CNN Türk.

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"Конечно, мы не будем вмешиваться в ситуацию военным путем. Мы не хотим, чтобы война распространялась, но мы должны поддерживать (Украину). Мы должны нанести ущерб их экономике, чтобы они не могли продолжать войну", — указал глава евродипломатии.

Боррель добавил, что в настоящее время идет поиск сложного баланса, с одной стороны, Евросоюз пытается поддержать Украину, с другой — предотвратить большую войну.

Глава евродипломатии полагает, что существуют серьезные опасения в расширении военной деятельности России, например, против той или иной страны НАТО. Он заключил, что Россию следует "изолировать от международного сообщества", оказывая поддержку Киеву.

11 марта Боррель пообещал ввести новые санкции против юридических и физических лиц в России. Ограничения коснутся ряда олигархов, представителей элиты и журналистов, ответственных за "информационную войну против Украины".

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию. Она не уточнила, о каких именно новых ограничениях идет речь.

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