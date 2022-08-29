Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

Министры иностранных дел стран — участниц ЕC поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет газета Financial Times.

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Как рассказали изданию три чиновника, участвующие в переговорах по этой теме, официально об этом объявят на двухдневной встрече глав МИД, которая начнется в Праге 30 августа.

Соглашение об упрощенной выдаче виз было заключено между Россией и ЕС в 2007 году. Его разрыв будет означать, что россиянам, пытающимся получить шенгенскую визу, придется предоставлять больше документов. Консульский сбор за оформление визы увеличится с 35 до 80 евро, а заявки будут рассматривать дольше.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных мер. Мы хотим пойти дальше, чем отказ от упрощенной выдачи виз", — заявил неназванный европейский чиновник в разговоре с FT. По его словам, более серьезные ограничения могут быть приняты до конца года.

После вторжения России на Украину многие страны ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Летом граничащие с Россией страны ЕС заговорили о необходимости ограничить или вовсе прекратить выдачу туристических виз россиянам.