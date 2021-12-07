Евросоюз пригрозил России новыми санкциями в случае обострения ситуации на границе Украины

К России будут применены новые и более жесткие санкции Европейского союза (ЕС), если она будет угрожать Украине войной, предупредила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС надлежащим образом отреагирует на любую дальнейшую агрессию, в том числе нарушения международного права, и любой злонамеренный шаг против нас или наших соседей, включая Украину", — заявила Ляйен послам ЕС на видеоконференции.
"Этот ответ будет выражаться в значительном усилении и расширении существующего режима санкций. И наряду с этим мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры", — сказала она.
Ляйен не уточнила, какими могут быть новые меры, но критики России призвали исключить Москву из базирующейся в Бельгии сети финансовых транзакций SWIFT.
Ляйен подчеркнула, что ЕС выражает "полную и непоколебимую поддержку Украине перед лицом этой агрессии" — усиления концентрации российских войск на границе с Украиной.
"В настоящий момент это осознанный выбор и агрессивные действия России, продолжающие дестабилизировать безопасность в Европе", — сказала она.
Во вторник состоялся видео-саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, и одной из тем было обострение ситуации вокруг Украины.
Вашингтон предупредил, что готов принять меры против Москвы в случае ее агрессии против Украины, включая увеличение своего военного присутствия в Восточной Европе в случае вторжения Москвы.
На Западе и в Киеве сохраняются опасения, что Россия планирует новое нападение на Украину.
Байден заявил в пятницу, что готовит новые меры, чтобы остановить любые планы России по вторжению в Украину.
Ранее и США, и Украина сообщали, что Россия усилила военное присутствие вблизи украинской границы.
Напряженность усилилась в последние недели, и госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о недопустимости военного вторжения на Украину.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в пятницу со ссылкой на разведку, что Россия разместила более 94 000 военнослужащих возле границы с Украиной и может вторгнуться в Украину в конце января.
В феврале 2014 года Россия оккупировала украинский Крымский полуостров. С апреля 2014 года поддерживаемые Москвой вооруженные боевики, диверсанты и солдаты частей регулярной армии России оккупировали широкие территории в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины.
В ходе конфликта на востоке Украины 13 000 человек погибли и почти 3 миллиона стали беженцами.
Осуждая Россию за аннексию Крыма и дестабилизацию восточной Украины, ЕС, США и другие западные страны ввели санкции в отношении многих высокопоставленных официальных лиц России, ближайшего окружения Кремля, а также финансового, оборонного, энергетического и других секторов России.