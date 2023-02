Евросоюз призвал власти России немедленно освободить Навального

Европейский союз повторил призыв к России всесторонне сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования, а также выполнить свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека, включая соблюдение временной меры Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), требующей немедленного освобождения из тюрьмы оппозиционного политика Алексея Навального. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг, 2 февраля.

2 years after the sentencing of @navalny on politically motivated charges we reiterate our calls for his immediate, unconditional release.

Reports of ill treatment are deeply disturbing.

Russia is accountable for his safety and health.