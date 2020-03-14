Евросоюз продлил санкции за нарушение суверенитета Украины
Foto: Shutterstock

Ограничительные меры против граждан РФ и Украины, обвиняемых Европейским Союзом в нарушении украинской территориальной целостности, будут действовать до 15 сентября.

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил еще на шесть месяцев — до 15 сентября — санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на финансирование фигурантов списка и предоставление им любых других экономических ресурсов.

В Брюсселе напомнили, что из перечня исключены два человека в связи с их смертью. Как уточняет РИА "Новости", речь идет о бывшем вице-спикере Совета Федерации РФ Евгение Бушмине и Валерии Медведеве, который являлся главой Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года.

Действуют с марта 2014 года

Индивидуальные санкции в отношении граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и украинского суверенитета, были введены в марте 2014 года и регулярно продлевались — каждый раз на полгода.

Совет ЕС 12 сентября 2019 года пролонгировал их действие до 15 марта 2020 года.

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

33

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Евросоюз Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form