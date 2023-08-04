Евросоюз "решительно осудил" приговор Навальному
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель от имени Европейского Союза решительно осудил сегодняшнее решение Московского городского суда по делу политика Алексея Навального, приговоренного к 19 годам колонии особого режима. Его заявление опубликовано на сайте официального представительства ЕС в России.

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"ЕС решительно осуждает сегодняшнее решение Московского городского суда по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального, согласно которому он был приговорен еще к 19 годам лишения свободы за действия, представляющие собой законную политическую и антикоррупционную деятельность", — цитирует заявление Борреля "Новая газета. Европа".

В Евросоюзе также отметили, что судебный процесс по делу Навального был закрытым и проходил в колонии строгого режима, на него не допускали родственников политика и слушателей.

"Это явно указывает на то, что российская правовая система продолжает использоваться в качестве инструмента борьбы с Навальным. Это также показывает, насколько российские власти его боятся. Происходящее с Навальным — очередной пример продолжающихся систематических преследований со стороны российских властей и игнорирования ими прав человека собственных граждан", — заявили в ЕС.

В ЕС также призвали Россию к исполнению обеспечительных мер, установленных решением ЕСПЧ, предполагающих незамедлительное освобождение Навального из тюрьмы.

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