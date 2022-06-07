Евросоюз утвердил единый стандарт зарядного устройства

Через три года телефоны, планшеты и другие гаджеты можно будет продавать только с разъемами USB Type-C. Это позволит сэкономить деньги покупателей и снизить количество электронных отходов.

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К осени 2024 года все продающиеся в ЕС гаджеты должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента.

В соответствии с новыми правилами единый тип зарядных устройств вводится для мобильных телефонов, планшетов, электронных книг, наушников, игровых приставок, колонок и других устройств "малого и среднего размера". Для ноутбуков аналогичная норма заработает еще спустя 40 месяцев.

В пресс-релизе Европарламента объясняется, что цель нововведения — облегчить жизнь потребителей, сократить количество электронных отходов и сделать продукцию в ЕС "более экологичной". Ежегодный объем утилизированных и неиспользованных зарядных устройств в ЕС оценивают в 11 тысяч тонн.

Новые правила также позволят потребителям повторно использовать уже купленные зарядки для новых устройств — по оценке Европарламента, экономия может достичь 250 млн евро в год. При этом покупатель сможет купить новое устройство как с новой зарядкой, так и без нее.

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что реформа простимулирует развитие новых технологий, в частности, беспроводной зарядки.

Как отмечает Reuters, реформа серьезно затронет Apple. Смартфоны, выпускаемые американской компанией, оснащены разъемами Lightning. В сентябре прошлого года представитель Apple заявил в комментарии для CNBC, что "строгое регулирование, предписывающее только один тип разъема, скорее душит инновации, чем поощряет их, что, в свою очередь, наносит вред потребителям".