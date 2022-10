Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает в себя потолок цен на нефть, сообщает со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК) портал "Новая газета. Европа".

"Этот пакет [санкций], тесно скоординированный с нашими международными партнерами, является ответом на продолжающуюся эскалацию войны России против Украины, включая незаконную аннексию украинских территорий на основе фиктивных "референдумов", мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы", — говорится в заявлении ЕК.

