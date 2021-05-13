Евросоюз встревожен планами России в Донбассе
Foto: AFP/Scanpix

Россия стремится "де-факто интегрировать" часть территории Восточной Украины, говорится во внутреннем документе Евросоюза, распространенном между странами-членами ЕС, сообщает в среду, 12 мая, агентство Bloomberg.

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Согласно этому документу, "на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России" направлены такие шаги Кремля, как организация нелегитимных выборов и раздача паспортов РФ жителям территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

Странам ЕС предлагается поддержать Украину

В документе ЕС, указывает агентство, перечисляются те возможные меры, благодаря которым Украины может повысить свою устойчивость против "российской агрессии". В частности, европейские страны могли бы поддержать Украину в противодействии "гибридным угрозам, в том числе киберугрозам и дезинформации", помочь в вакцинации "особо уязвимых групп населения" и укреплении украинской энергобезопасности.

Также предлагается усовершенствовать действия, необходимые для того, чтобы не признавать паспорта РФ, выданные жителям аннексированного Крыма и контролируемых сепаратистами территорий в Донбассе. Наконец, европейцам предлагается изучить вопрос о возможном участии Украины в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Среди представителей стран-членов ЕС не было единства при обсуждении этого документа, отмечает Bloomberg. Критики указывали, что в нем недостаточно внимания уделено реформам, которые необходимо провести Киеву, в частности, по борьбе с коррупцией. Кроме того, сотрудничество в области безопасности требует более тщательных консультаций.

Военные РФ все еще у границ Украины

Ранее, 11 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что у границ Украины и в Крыму по-прежнему остаются около 100 тысяч военных РФ. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), у границ Украины сосредоточены "танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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