Facebook на сутки заблокировал аккаунт главы Роскосмоса

Facebook заблокировал страницу генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на сутки после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Об этом глава госкорпорации заявил "РИА Новости".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", — сообщил он.

Ранее Макфол опубликовал в Twitter несколько постов на тему демократии в России, пишет РБК.

Рогозин прокомментировал его посты в Facebook. Он написал, что "американцы окончательно охамели", призвал не "строить из себя учителей" и призвал не вмешиваться во внутренние дела другого государства. После этого его публикацию удалили.

"Резкая реакция некоторых российских правительственных чиновников в моей ленте сегодня поразительны и новы. Признак того, что [президент России Владимир] Путин и его друзья нервничают?", — написал бывший американский посол.