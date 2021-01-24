Facebook на сутки заблокировал аккаунт главы Роскосмоса

Facebook заблокировал страницу генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на сутки после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Об этом глава госкорпорации заявил "РИА Новости".
"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", — сообщил он.
Ранее Макфол опубликовал в Twitter несколько постов на тему демократии в России, пишет РБК.
Рогозин прокомментировал его посты в Facebook. Он написал, что "американцы окончательно охамели", призвал не "строить из себя учителей" и призвал не вмешиваться во внутренние дела другого государства. После этого его публикацию удалили.
"Резкая реакция некоторых российских правительственных чиновников в моей ленте сегодня поразительны и новы. Признак того, что [президент России Владимир] Путин и его друзья нервничают?", — написал бывший американский посол.