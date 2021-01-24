Facebook на сутки заблокировал аккаунт главы Роскосмоса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Facebook заблокировал страницу генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на сутки после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Об этом глава госкорпорации заявил "РИА Новости".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", — сообщил он.

Ранее Макфол опубликовал в Twitter несколько постов на тему демократии в России, пишет РБК.

Рогозин прокомментировал его посты в Facebook. Он написал, что "американцы окончательно охамели", призвал не "строить из себя учителей" и призвал не вмешиваться во внутренние дела другого государства. После этого его публикацию удалили.

"Резкая реакция некоторых российских правительственных чиновников в моей ленте сегодня поразительны и новы. Признак того, что [президент России Владимир] Путин и его друзья нервничают?", — написал бывший американский посол.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

23

Source

Tags

президент России Майкл Макфол Facebook Роскосмос США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии