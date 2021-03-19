Facebook сообщил о планах создать версию Instagram для детей до 13 лет
Foto: AP/Scanpix/LETA

Facebook планирует разработать версию Instagram, которой смогут пользоваться дети младше 13 лет, со ссылкой на внутреннее сообщение компании пишет портал BuzzFeed.

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Сейчас Instagram не разрешает создавать учетные записи лицам младше этого возраста.

Facebook изучает возможность внедрения в Instagram системы родительского контроля, которая позволит детям "безопасно" пользоваться приложением, сообщил The Guardian представитель компании. По его словам, новая версия Instagram будет схожа с Messenger Kids — версией приложения для обмена сообщениями в соцсети Facebook для детей от шести до 12 лет.

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