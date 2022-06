Фактчек Би-би-си: ракетный удар по торговому центру Кременчуга

Уже через несколько часов после того, как российская армия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге, в интернете начали циркулировать откровенно фальшивые и ничем не подтвержденные истории, которые распространяли российские телеграм-каналы и лично заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Среди слухов были такие, будто никакого удара и не было, или что это была инсценировка. Причем истории эти потом повторило российское телевидение.

Министерство обороны России, в свою очередь, выпустило во вторник заявление, в котором утверждалось, что торговый центр вообще не работал, а пожар в нем возник после того, как удар был нанесен по складу боеприпасов, который находился поблизости. Украинские власти эту версию отвергают.

Так что же произошло на самом деле?

Это ложное утверждение. Корреспонденты Би-би-си на местах опросили покупателей и сотрудников центра, которые находились внутри помещения во время авиаудара.

Через несколько часов после бомбардировки в местном телеграм-канале было опубликовано множество сообщений с перечислением примет пропавших людей, которые в тот день либо работали в торговом центре, либо отправились туда за покупками.

Один из прокремлевских каналов, занимающийся "проверкой фактов", заявил, что в "Инстаграме" фотографии из этого центра не публиковались с марта.

Однако жительница соседней деревни, которая регулярно ездит за покупками в Кременчуг, рассказала Би-би-си, чо ТЦ был постоянно открыт, и ее семья бывала там по меньшей мере раз в неделю.

Еще за два дня до удара торговый центр Кременчуга работал в обычном режиме (Фото: Marina Doohova)

В доказательство она продемонстрировала видео, которое сама сняла в этом центре 25 июня, на котором видны открытые магазины и люди, которые ходят по центру.

На других видео, размещенных в интернете и снятых судя по всему еще позже — в том числе на видео из YouTube, записанном, вероятно, всего за несколько часов да удара — видны покупатели и магазины, работающие в обычном режиме.

А это кадр из видео, снятого за два дня до обстрела. Магазины работают как обычно (Фото: Marina Doohova)

Некоторые телеграм-каналы утверждали, что в центре не было женщин и детей, что якобы свидетельствует о том, что центр был превращен в военный объект. Однако, по свидетельствам нескольких очевидцев и судя по размещенным в интернете видео, это тоже ложное утверждение.

Министерство обороны России утверждало, что в результате удара по складу с оружием произошла детонация боеприпасов, после чего огонь перекинулся на соседний торговый центр.

"По складу с вооружениями и боеприпасами западного производства, хранившимися там в ожидании отправки украинской военной группировке в Донбассе был нанесен высокоточный удар", — говорилось в заявлении российского минобороны.

Украинские власти отрицают, что поблизости от торгового центра находился склад вооружений.

Камеры видеонаблюдения у пруда примерно в 600 метрах к северу от торгового центра и на другой стороне от здания фабрики засняли момент удара двух ракет.

Video from CCTV cameras of #Kremenchuk. Two very powerful hits were filmed when rubble flies into a pond (Altanka Na Ostrovi Kohnannya). This pond is located 500 m from the shopping mall Amstor.#Ukrainewar #Ukraine #Kremenchuk pic.twitter.com/1IQqx99SAH