Фактчек Би-би-си: ракетный удар по торговому центру Кременчуга

Уже через несколько часов после того, как российская армия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге, в интернете начали циркулировать откровенно фальшивые и ничем не подтвержденные истории, которые распространяли российские телеграм-каналы и лично заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Среди слухов были такие, будто никакого удара и не было, или что это была инсценировка. Причем истории эти потом повторило российское телевидение.

Министерство обороны России, в свою очередь, выпустило во вторник заявление, в котором утверждалось, что торговый центр вообще не работал, а пожар в нем возник после того, как удар был нанесен по складу боеприпасов, который находился поблизости. Украинские власти эту версию отвергают.

Так что же произошло на самом деле?

Утверждение: торговый центр не работал

Это ложное утверждение. Корреспонденты Би-би-си на местах опросили покупателей и сотрудников центра, которые находились внутри помещения во время авиаудара.

Через несколько часов после бомбардировки в местном телеграм-канале было опубликовано множество сообщений с перечислением примет пропавших людей, которые в тот день либо работали в торговом центре, либо отправились туда за покупками.

Один из прокремлевских каналов, занимающийся "проверкой фактов", заявил, что в "Инстаграме" фотографии из этого центра не публиковались с марта.

Однако жительница соседней деревни, которая регулярно ездит за покупками в Кременчуг, рассказала Би-би-си, чо ТЦ был постоянно открыт, и ее семья бывала там по меньшей мере раз в неделю.

Еще за два дня до удара торговый центр Кременчуга работал в обычном режиме (Фото: Marina Doohova)

В доказательство она продемонстрировала видео, которое сама сняла в этом центре 25 июня, на котором видны открытые магазины и люди, которые ходят по центру.

На других видео, размещенных в интернете и снятых судя по всему еще позже — в том числе на видео из YouTube, записанном, вероятно, всего за несколько часов да удара — видны покупатели и магазины, работающие в обычном режиме.

А это кадр из видео, снятого за два дня до обстрела. Магазины работают как обычно (Фото: Marina Doohova)





Некоторые телеграм-каналы утверждали, что в центре не было женщин и детей, что якобы свидетельствует о том, что центр был превращен в военный объект. Однако, по свидетельствам нескольких очевидцев и судя по размещенным в интернете видео, это тоже ложное утверждение.

Утверждение: пожар перекинулся на торговый центр после удара по соседнему складу боеприпасов

Министерство обороны России утверждало, что в результате удара по складу с оружием произошла детонация боеприпасов, после чего огонь перекинулся на соседний торговый центр.

"По складу с вооружениями и боеприпасами западного производства, хранившимися там в ожидании отправки украинской военной группировке в Донбассе был нанесен высокоточный удар", — говорилось в заявлении российского минобороны.

Украинские власти отрицают, что поблизости от торгового центра находился склад вооружений.

Камеры видеонаблюдения у пруда примерно в 600 метрах к северу от торгового центра и на другой стороне от здания фабрики засняли момент удара двух ракет.

Video from CCTV cameras of #Kremenchuk. Two very powerful hits were filmed when rubble flies into a pond (Altanka Na Ostrovi Kohnannya). This pond is located 500 m from the shopping mall Amstor.#Ukrainewar #Ukraine #Kremenchuk pic.twitter.com/1IQqx99SAH — Chronology (@Chronology22) June 28, 2022

Если сопоставить точные места попаданий этих ракет, зафиксированные камерами наружного наблюдения, с аэрофотосъемкой этой местности, то видно, как одна из ракет падает близко от восточного края торгового центра, в то время как вторая бьет по северному краю фабрики, вблизи южного берега пруда.

Фабрика, о которой говорится в заявлении минобороны России, расположена примерно в 300 метрах к северу от торгового центра. Здания разделяет стена, полоса растительности и железнодорожные пути, так что весьма маловероятно, чтобы сильный пожар с многочисленными жертвами в торговом центре был вызван, как утверждалось, "вторичными взрывами".

При этом, по данным украинского онлайн-ресурса Kyiv Independent, пресс-секретарь региональной администрации подтвердил, что по заводу был нанесен удар, и при этом пострадали два человека.

Утверждение: ракетный удар был инсценировкой или провокацией

Это утверждение противоречит официальному заявлению министерства обороны России, хотя высокопоставленные дипломаты, такие как Полянский, называют в "Твиттере" удар по Кременчугу "новой украинской провокацией в стиле Бучи".

На самом деле нет — и не предоставлено — никаких свидетельств тому, что Украина сама нанесла удар по торговому центру или что такой удар был инсценирован.

Это лишь последний пример обычной тактики сторонников российских властей: сразу после нападения вбрасывать многочисленные, противоречащие друг другу и ничем не подкрепленные версии событий.

Это утверждение напоминает прочие, уже опровергнутые утверждения России и ее сторонников, такие как заявления о том, будто удар по роддому в Мариуполе и убийство мирных жителей в Буче были инсценировками или фальшивками.

Вот и на этот раз Полянский написал в "Твиттере", что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге "будет использован Украиной для привлечения макисмального внимания за счет демонстрации фальшивой версии случившегося", а сам его твит "не противоречит объяснению, представленному российским министерством обороны".