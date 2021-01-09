Фанаты Трампа искали замену "Твиттеру" в Parler. Google больше не дает скачать это приложение

Google изъял соцсеть Parler из своего магазина приложений для Android из-за того, что там распространялись призывы к насилию. Apple также дал Parler 24 часа на то, чтобы ввести модерацию, под угрозой изъятия из аппстора.

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Parler называет себя рупором свободы слова и приобрела особенную популярность у американских пользователей праворадикальных взглядов, которых в последние месяцы начали все решительнее банить в "Фейсбуке", "Ютьюбе" и "Твиттере" за призывы к насилию, дезинформацию и другие нарушения правил.

Компания Parler, штаб-квартира которой находится в штате Невада, называет свой продукт свободной и беспристрастной соцсетью, в которой можно высказываться без купюр. Процесс модерации там не такой строгий, как у массово популярных аналогов.

Это привлекает последователей теорий заговора и радикалов, чьи высказывания Twitter и Facebook посчитали бы открытыми выражениями ненависти и призывами к насилию.

В числе недавних широко комментируемых постов в Parler были предложение сжечь Капитолий со спикером Нэнси Пелоси внутри, призыв к убийству вице-президента Майка Пенса и опрос "Кого из демократов нужно убить первым", а также конспирологическая теория о том, что за штурмом Капитолия на самом деле стояли активисты движения "антифа".

Свое решение убрать Parler из Play Store компания Google объяснила тем, что эта соцсеть не считает нужным удалять посты, открыто призывающие к насилию.

В Apple также высказали похожее беспокойство. Техкорпорация дала Parler 24 часа на то, чтобы удалить посты с радикальным содержанием, не соответствующие правилам Apple Store. Если этого не произойдет, приложение пропадет и из этого магазина.

Глава Parler Джон Матце отозвался на эти запреты постом в своей сети: "Мы не прогнемся под политически мотивированные компании и авторитарных диктаторов, ненавидящих свободу слова!"

Parler по-прежнему доступен в устройствах Apple и Android через браузер, но после изъятия из аппстора скачать приложение невозможно. Те, кто скачал его раньше, смогут продолжить им пользоваться, но обновляться оно больше не будет и со временем станет несовместимым с операционной системой.

Как Parler стала популярной



Соцсеть Parler появилась в 2018 году, но стала особенно заметной в США после ноябрьских президентских выборов - в основном из-за сторонников Трампа, которые обсуждали там бездоказательные утверждения о подтасовках результатов голосования.

У самого Трампа страницы на этой платформе нет, но в 2020 году, когда она стала набирать популярность, там завели себе аккаунты несколько влиятельных фигур американского консервативного движения. В их числе сенатор от Техаса Тед Круз, у которого 4,9 миллионов подписчиков, и ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити с 7 миллионами подписчиков.

После ноябрьских выборов Parler на короткое время стал самым скачиваемым приложением в США, когда Facebook и Twitter начали активно блокировать пользователей за распространение дезинформации и травлю сотрудников избирательных комиссий.

"В последние месяцы Parler превратился в узкий мирок, практически полностью населенный пользователями, зацикленными на выявлении примеров фальсификаций на выборах", - пишет сотрудник Службы мониторинга Би-би-си Шаян Сардаризадэ.

"Но в дни перед штурмом Капитолия тон сообщений вдруг стал намного более жестким, и некоторые стали открыто обсуждать, как можно помешать Конгрессу сертифицировать победу Джо Байдена на выборах. Стала также сыпаться ничем не подкрепленная клевета в адрес вице-президента Майка Пенса и председателя Верховного суда Джона Робертса", - добавляет журналист.

Компании Google и Apple говорят, что их приоритет - не допустить распространения призывов к насилию на их платформах.

Но для пользователей Parler и других защитников принципов самовыражения без ограничений действия техгигантов воплощают еще одну попытку сильных мира сего ущемить свободу интернета, отмечает Сардаризадэ.

Что сказали в Google и Apple



"По нашим давно устоявшимся правилам, приложения, демонстрирующие пользовательский контент, должны иметь принципы модерации и механизмы, которые бы устраняли вопиющий контент - такой, как посты с призывами к насилию", - говорится в заявлении Google.

"Учитывая, что прямо сейчас это представляет серьезную угрозу обществу, мы удаляем это приложение из нашего магазина до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены".

Apple направила компании Parler письмо, которое опубликовал сайт Buzzfeed News. В нем говорится, что, что по данным компании, сторонники Трампа воспользовались соцсетью для организации нападения на Капиторий в среду 6 января. Глава Pаrler Джон Матце говорит, что на платформе нет инструментов для организации мероприятий.

В заявлении Apple также говорится, что результаты ее расследования выявили отсутствие модерации в соцсети, несмотря на то, что ее принципы заложены в условиях пользования Parler. На платформе не удаляют посты, которые представляют серьезные риски для жизни и здоровья людей, а также пропагандируют нелегальную деятельность.