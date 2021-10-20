ФБР пришло с обыском в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Несколько агентов Федерального бюро расследований пришли в дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне. Сообщение об этом во вторник, 19 октября, разместил в своем аккаунте в Twitter американский журналист, корреспондент NBC Том Винтер со ссылкой на представителя ведомства.

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Согласно заявлению представителя ФБР, в доме бизнесмена проводятся "следственные действия". Никакой другой информации им передано не было.

По сообщению телеканала NBC News, дом Дерипаски окружен сотрудниками ФБР. В Федеральном бюро расследований информацию не комментируют.

Между тем представитель Олега Дерипаски сообщил, что обыски проходят в доме, принадлежащем родственникам бизнесмена, сообщает "Медуза". Следственные действия, по словам представителя Дерипаски, проводят на основании ордеров, связанных с санкциями США.

После сообщений об обысках акции "Русала" на Московской бирже упали в цене на 6,96% до 77,6 рублей за бумагу. Через несколько минут снижение замедлилось.

Санкции США против Дерипаски

В 2018 году власти США ввели санкции против Олега Дерипаски и трех его компаний En+, UC Rusal и "Евросибэнерго". После того как миллиардер отказался от контроля в бизнесе, санкции с компаний сняли, но не с самого Дерипаски. Бизнесмен пытался добиться исключения из санкционного списка через суд, но ему отказали.

Минфин США объяснил, что ограничения в отношении миллиардера ввели потому, что в 2016 году Дерипаску определили как одного из людей, "владеющих активами и отмывающих средства от лица президента России Владимира Путина".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Вашингтон США ФБР
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