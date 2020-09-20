ФБР расследует отправку письма с рицином в Белый дом

Посылка с рицином, отправленная на адрес президента США Дональда Трампа, была перехвачена американскими спецслужбами, сообщают американские СМИ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подозрительная посылка была обнаружена на этой неделе при проверке входящей почты. Исследование показало, что в конверте содаржался рицин - белковый яд, получаемый из касторовых бобов.

Администрация Трампа пока не давала комментариев по поводу инцидента.

ФБР и Секретная служба США пытаются выяснить, откуда была отправлена посылка и есть ли другие похожие отправления в почтовой системе страны.

"В настоящее время мы не видим угроз общественной безопасности", - цитирует Си-эн-эн заявление ФБР.

Источник издания New York Times утверждает, что посылка якобы была отправлены из Канады. По предварительной информации, рицин в посылке был обнаружен в результате двух тестов.

Рицин является смертельно опасным ядом. При его проглатывании, вдыхании или введении в качестве инъекции он вызывает головную боль, тошноту, внутреннее кровотечение и отказ работы некоторых органов.

Противоядия от рицина не существует. Если человек принял этот яд, то смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от полученной дозы.

Рицин может использоваться в виде порошка, аэрозоли или гранул.

Ранее в Белый дом уже поступали посылки с рицином. В 2014 году мужчина в штате Миссисипи был приговорен к 25 годам тюрьмы за отправку посылок с рицином президенту Бараку Обаме и другим чиовникам.

В 2018 году ветеран ВМС США был обвинен в отправке отравленных посылок в Пентагон и Белый дом.