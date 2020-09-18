ФБР: Россия активно вмешивается в выборы президента США

Россия не прекращает активные попытки повлиять на выборы президента США, заявил в четверг, 17 сентября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

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По его словам, речь пока идет о "злонамеренном влиянии", а не об атаках на инфраструктуру выборов, как это было в 2016 году. Так, по данным ФБР, сейчас Россия предпринимает активные усилия повлиять на выборы через соцсети и государственные СМИ.

"Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником главы Белого дома Дональда Трампа. На прошлой неделе стало известно, что российские хакеры пытались взломать сети фирмы, сотрудничающей со штабом Байдена.