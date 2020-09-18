ФБР: Россия активно вмешивается в выборы президента США
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Россия не прекращает активные попытки повлиять на выборы президента США, заявил в четверг, 17 сентября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, речь пока идет о "злонамеренном влиянии", а не об атаках на инфраструктуру выборов, как это было в 2016 году. Так, по данным ФБР, сейчас Россия предпринимает активные усилия повлиять на выборы через соцсети и государственные СМИ.

"Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником главы Белого дома Дональда Трампа. На прошлой неделе стало известно, что российские хакеры пытались взломать сети фирмы, сотрудничающей со штабом Байдена.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия выборы президента США Джо Байден Дональд Трамп ФБР
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?