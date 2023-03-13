Фильму "Навальный" дали "Оскар". Как отреагировали в Кремле и Офисе Зеленского
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На церемонии вручения наград Американской киноакадемии приз за лучший документальный фильм получила картина канадского режиссера Даниэля Роэра "Навальный". Решением академиков оказались недовольны в Украине, а российские официальные лица обвинили Голливуд в "политизации".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался оценивать "кинематографические достоинства" картины, поскольку не смотрел фильм. "Но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает", — подчеркнул при этом Песков в разговоре с журналистами.

Присуждение "Оскара" фильму о Навальном раскритиковали в Украине. "Если "Оскар" вне политики, то как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" — написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Решение Американской киноакадемии раскритиковали и в украинских соцсетях.

Фильм "Навальный" рассказывает о лечении российского оппозиционера в Германии после покушения летом 2020 года, расследовании собственного отравления и возвращении в Россию в январе 2021-го. Ранее картина получила премию Британской киноакадемии BAFTA.

На награду за лучший документальный фильм помимо "Навального" претендовала, в частности, лента "Дом из осколков" датского режиссера Саймона Леренга Уилмонта. В ней рассказывается о детском приюте в Лисичанске на востоке Украины. Фильм был снят еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а недавно получил спецприз жюри фестиваля Artdocfest/Riga.

В 2023 году, как и годом ранее, организаторы церемонии вручения "Оскара" отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, планировавшему обратиться к гостям торжественного мероприятия с речью.

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