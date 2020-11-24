Financial Times: разговоры о раннем уходе Путина в отставку преждевременны

"Перспективы на будущее любого авторитарного лидера зачастую сводятся к двум вариантам: гарантированному безопасному переходу к гражданской жизни с законодательной защитой или пожизненному правлению. Владимир Путин, который в январе отметит 21 год пребывания у власти в России, создал ситуацию, в которой у него есть шанс получить и то, и другое", — пишет обозреватель Financial Times Генри Фой.

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"Постоянные слухи об уходе российского лидера из Кремля на этой неделе стали громче после того, как парламент страны послушно утвердил закон, дающий бывшим президентам и их семьям иммунитет от расследований или судебного преследования. Однако слухи о том, сигнализирует ли этот шаг о раннем выходе Путина на пенсию, игнорируют другой закон, также принятый в этом году, позволяющий 68-летнему президенту править еще 12 лет после того, как этот срок — его четвертый — закончится в 2024 году", — указывает автор статьи.

"Татьяна Становая, российский политолог, считает, что, хотя для Путина естественно стремиться к комфорту защиты в случае окончания его президентского срока, нет никакой связи между новым законодательством и его возможными пенсионными планами. "Что мы можем сказать сейчас, так это то, что он делает все, чтобы мы не понимали, когда он уйдет в отставку", — сказала она.

"Два законодательных акта, изложенные в новой редакции конституции, предложенной Путиным весной, символизируют предпочтение двойственности. Российский лидер любит возлагать одни и те же обязанности на двух человек на двух разных должностях; он часто делегирует задачи конкурирующим министерствам или ведомствам. Такой подход дает ему гибкость и опции на тот случай, если отдельные лица или инициативы потерпят неудачу, а также гарантирует, что подчиненные будут больше сосредоточены на борьбе между собой, чем на заговоре против него", — говорится в статье.

"Два закона, защищающие его вне Кремля и позволяющие ему оставаться в нем, соответствуют этому подходу. В настоящее время, по мнению аналитиков, использование второго рычага более вероятно, чем первого (…)", — отмечается в публикации.

"(…) Как президент, который накопил почти полную политическую власть, а затем переписал правила в соответствии со своими планами, он осознает, что любой преемник может сделать то же самое и легко расправиться с любой законодательной страховкой. "Он мог найти преемника раньше, и он может это сделать сегодня, и он знает, что никогда не может быть уверен, что это не ошибка, — говорит Становая. — Ваш выбор никогда не защитит вас". Пока Путин не найдет способ решить эту головоломку, говорить о переходе преждевременно. Но на данный момент не повредит не иметь в запасе несколько вариантов", — заключает Генри Фой.