Финляндия готова передать Украине боевые танки Leopard 2
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти Финляндии рассматривают вопрос о передаче Украине боевых танков Leopard 2 и будут готовы сделать это, если решение начать такую практику примут на общеевропейском уровне, заявил в интервью финскому телеканалу MTV Uutisille глава национального Комитета по обороне Антти Хаккянен.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Конечно, наш вклад будет небольшим, поскольку наша собственная обороноспособность всегда имеет приоритет для нас как страны, граничащей с Россией", — оговорил Хаккянен.

Одновременно он подчеркнул, что многие европейские государства имеют больше возможностей поставок бронетехники, чем Финляндия.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (13) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch