Финляндия готова передать Украине боевые танки Leopard 2

Власти Финляндии рассматривают вопрос о передаче Украине боевых танков Leopard 2 и будут готовы сделать это, если решение начать такую практику примут на общеевропейском уровне, заявил в интервью финскому телеканалу MTV Uutisille глава национального Комитета по обороне Антти Хаккянен.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Конечно, наш вклад будет небольшим, поскольку наша собственная обороноспособность всегда имеет приоритет для нас как страны, граничащей с Россией", — оговорил Хаккянен.

Одновременно он подчеркнул, что многие европейские государства имеют больше возможностей поставок бронетехники, чем Финляндия.