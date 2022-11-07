Финляндия не будет размещать ядерное оружие на своей территории

После вступления страны в НАТО на ее территории не появится ядерное оружие, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. Он подчеркнул, что подобных предложений Хельсинки пока что и не поступало.

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Как передает Yle, в своей речи на открытии курсов по национальной обороне Ниинисте отметил, что ядерное оружие — "инструмент профилактики" сил сдерживания НАТО, а не самоцель. По мнению президента Финляндии, ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует ее вести.

В своем выступлении Ниинисте также затронул тему российского вторжения в Украину. Подчеркнув, что Украина имеет полное право защищать свою территориальную целостность, и заверив Киев в поддержке со стороны Финляндии, глава государства заявил, что "мир стоит того, чтобы прилагать усилия, даже если они могут оказаться тщетными".

Ниинисте поддержал канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в их попытках поддерживать диалог с Кремлем. По мнению президента Финляндии, цель таких разговоров — "добиться, чтобы убийства закончились".

На данный момент только два члена НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали соглашение о принятии Финляндии и Швеции в состав альянса. Ниинисте, недавно разговаривавший по телефону с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, оценил свой взгляд на перспективы вступления в организацию как "очень оптимистичный". По мнению президента Финляндии, требования Турции в первую очередь касаются Стокгольма, а не Хельсинки.