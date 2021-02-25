Финляндия объявила о трехнедельном локдауне
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Правительство Финляндии приняло решение ввести в стране жесткие ограничения на три недели в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщает местная телерадиокомпания Yle.

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"С 8 по 28 марта в Финляндии будет введен трехнедельный локдаун", — сообщила на специально созванной пресс-конференции премьер-министр страны Санна Марин.

В рамках ограничительных мер ученики средних и старших классов будут переведены на дистанционное обучение, а досуговые мероприятия для детей будут отменены. Кроме того, власти на три недели могут закрыть заведения общепита.

Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы избежать перегрузки в системе здравоохранения.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что правительство Финляндии планирует вновь объявить в стране режим чрезвычайного положения. Такой режим уже объявляли в стране прошлой весной, когда по миру прошла первая волна пандемии. Тогда в Финляндии были закрыты места общепита, а еду в ресторанах можно было заказывать только навынос. Сейчас кафе, бары и рестораны работают в стране по сокращенному графику.

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