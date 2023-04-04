Финляндия официально стала членом НАТО
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документы о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает Yle. Торжественная церемония проходит сегодня в Брюсселе,.

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После подписания документов глава МИД Финляндии передал их на хранение главе Госдепартамента США Энтони Блинкену в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. С этого момента Финляндия стала полноценным членом НАТО, на нее стали распространяться все обязанности по коллективной обороне.

Помимо Хаависто, в Брюссель прибыли президент страны Саули Ниинистё и министр обороны Антти Кайкконен. По словам главы МИД, первым решением Финляндии в качестве члена НАТО станет ратификация заявки Швеции, поданная в мае прошлого года совместно с финской.

Вступление Финляндии в НАТО стало возможным после того, как вечером 30 марта соответствующий протокол ратифицировал парламент Турции. Благодаря этому было достигнуто единогласное одобрение этого решения всеми 30 входящими в альянс государствами.

Совместно с Финляндией заявку подавала Швеция — ей пока что не удалось добиться согласия Венгрии и Турции. В Будапеште настаивают, что хотели бы поддержать Стокгольм в его стремлении присоединиться к НАТО, однако до сих пор этого не сделали. Официальная Анкара подчеркивает, что готова вести переговоры, но пока что не собирается одобрять вступление Швеции в НАТО из-за того, что страна предоставляет убежище курдским активистам (в Турции их считают экстремистами).

Это первое расширение НАТО с 2020 года, когда членом альянса стала Северная Македония. Финляндия и Швеция, традиционно придерживавшиеся политики неприсоединения к военным блокам, объявили о планах стать членами НАТО вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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