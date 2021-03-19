Финляндия в очередной раз стала самой счастливой страной мира по версии ООН

Финляндия в четвертый раз названа самой счастливой страной мира по версии Организации объединенных наций. Об этом сообщает РИА "Новости".

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В десятку самых счастливых государств также вошли Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США оказались на 14-м месте, Великобритания — на 18-й позиции, а Франция на — 20-й.

В перечень также попали Эстония (28-е место) и Литва (29). Из других стран СССР 33-е место в рейтинге заняла Киргизия, Латвия оказалась на 34-м, Казахстан на 36-м, Молдавия на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.

При этом самыми несчастными стали Зимбабве и Танзания.

В рейтинге ООН берется к сведению ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.