Финляндия заявила о готовности принимать украинских беженцев из Эстонии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что готово еженедельно перевозить в страну от 50 до 100 украинских беженцев, которые сейчас находятся в Эстонии.

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"Финляндия готова помочь тем, кто спасается от войны, в том числе принимая лиц, находящихся под временной защитой, которые переезжают из других государств-членов. Это часть совместных действий ЕС. Наш долг — помочь тем, кто бежит от войны в Украине", — заявила глава МВД Криста Микконен.

Планируется, что формальная договоренность о сотрудничестве в размещении беженцев будет достигнута между Хельсинки и Таллином в январе. Уже известно, что миграционные ведомства двух стран заняты подготовительной работой и составляют инструкции для украинцев, которые пожелают переехать из Эстонии в Финляндию.

По данным финского МВД, с начала войны с прошением о предоставлении временной защиты к властям страны обратилось 46 тысяч украинцев. В то же время в Эстонии, население которой в четыре раза меньше, убежище запросили более 40 тысяч граждан Украины.

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