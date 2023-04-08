Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Вместе с украинскими военнослужащими российскую агрессию отражают иностранцы — они могут служить либо в созданном по распоряжению президента Зеленского Иностранном легионе, либо в любом другом подразделении ВСУ, с руководством которого смогут договориться. Офицерские должности занимать нельзя независимо от предыдущего опыта, а кандидатов тщательно проверяют медики и спецслужбы, зато успешные кандидаты могут в любой момент разорвать контракт, а всего через полтора года претендовать на получение украинского паспорта. Дмитрий Дурнев говорил с Даниэлем "Финном", командиром отряда выходцев из Финляндии, об участии в войне и планах на будущее.

В 2022 году Россия и Китай объявили о "безграничном" партнерстве между двумя странам. Еще за несколько лет до этого Роскомнадзор, регулирующий в РФ интернет и коммуникации, начал обмениваться опытом с Киберадминистрацией КНР — органом, ответственным за "Великий китайский файрволл" и тотальный контроль за соцсетями и мессенджерами. "Система" — расследовательский проект "Настоящего времени" и "Радио Свобода" — получил от источника в Роскомнадзоре протоколы и аудиозаписи закрытых встреч, на которых представители московского и пекинского ведомств обсуждают, как лучше выявлять в Сети запрещенный контент, ограничивать работу неподконтрольных СМИ и блокировать неугодную информацию.

В последние годы в разных российских городах появилось сразу несколько крупных музейных комплексов, посвященных советской военной истории, а в Подмосковье разбили парк "Патриот" и построили храм Вооруженных сил РФ. Все эти места посещают тысячи людей, впоследствии рассказывающие о поездках в соцсетях. Исследователь-культуролог по просьбе редакции Perito изучил, зачем россияне отправляются осмотреть новые милитаристские монументы, чем там занимаются и насколько успешно государство навязывает свою картину мира туристам.

С самого начала полномасштабной войны в Украине многие СМИ писали об особой роли чеченцев во вторжении и массовой поддержке боевых действий в небольшой кавказской республике. Фронтменом традиционно выступал глава Чечни Рамзан Кадыров, ставший одним из главных "ястребов" в российской публичной политике, хотя доступная на сегодня статистика не подтверждает, что регион участвует в войне существенно активнее остальных в РФ. Владимир Севриновский поговорил с жителями Чечни разных возрастов, профессий и взглядов — всех их объединяет противоречащее популярному образу нежелание воевать в соседней стране.

Во время осады Мариуполя многие горожане укрывались в подвалах — в частности, в здании Приазовского государственного технического университета. Среди них оказалось немало детей, которые, сидя под постоянным обстрелами, писали на стенах о своих мыслях, чувствах и надеждах. Когда Мариуполь был захвачен российскими военными, в разрушенный город прибыли строители, в том числе Алексей — уроженец Николаева, уехавший из Украины в 2014-м. Мария Семенова рассказывает об оставленной на стенах подвала хронике осады, выбравшихся из подвала мариупольцах и тех, кто приехал "восстанавливать" город.

Бонус: что посмотреть? — Интервью сбежавшего из России офицера службы охраны Путина

Глеб Караулов с 2009 года работал в российской Федеральной службе охраны (ФСО), которая занимается, в том числе, обеспечением деятельности первых лиц государства. В обязанности Караулова входила организация секретной связи для Владимира Путина, в том числе во время официальных визитов — по подсчетам самого сотрудника спецслужбы, за время работы у него было более 180 командировок. В октябре прошлого года во время одной из таких поездок в Казахстан мужчина и сбежал вместе с женой и дочерью. Журналисты "Досье" взяли у Караулова большое интервью.