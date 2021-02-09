Фонд Навального обратился к Евросоюзу с призывом внести в санкционный список ряд лиц из окружения Путина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вслед за обращением к властям США ФБК обратился к Евросоюзу с призывом внести в санкционный список ряд лиц из окружения Владимира Путина, сообщил DW исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.

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Соратники Алексея Навального продолжают бороться за то, чтобы привлечь внимание стран Запада к ситуации вокруг российского оппозиционного политика. Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также на имя Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, недавно вернувшегося из поездки в Москву. Копии писем, датированные 3 февраля, находятся в распоряжении DW.

Как и в ранее отправленном сообщении на имя президента США Джо Байдена, ФБК призвал руководство ЕС к тому, чтобы "ввести санкции в отношении коррумпированных российских граждан, близких к президенту Владимиру Путину", отмечается в послании. Санкционный список состоит из ранее озвученных в письме Байдену 35 фамилий: в него входят, в частности, миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также ряд российских высокопоставленных чиновников, среди которых, например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и председатель ФСБ Александр Бортников.

Санкции как "сигнал" не только для ближайшего окружения Путина

Санкционный список ФБК разбит на три категории, пояснил в интервью DW исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, именем которого подписаны письма. "Это те люди, кто являются кошельком и приближенными бизнесменами к Путину и его ближайшему кругу. Вторая — это люди, которые участвуют в ограничении свобод. И третья — люди, которые непосредственно участвовали в преследовании Алексея Навального", — прокомментировал список Ашурков для DW.

ФБК, который Минюст РФ признал "иностранным агентом", призвал в письме власти Евросоюза заморозить возможные активы фигурантов списка, запретить им въезд на территорию ЕС, а также ограничить их возможности вести бизнес с европейскими компаниями.

Cмысл санкций, по словам Ашуркова, заключается в "наказании или хотя бы каком-то ограничении прав тех, кто замешан в преступлениях". "Второе, на мой взгляд, более важное, — это сигнал тем, кто участвует в коррупции, но не вошел в число 35 самых приоритетных лиц, — чтобы они подумали", — заметил Ашурков.

Для освобождения Навального "нет "серебряной пули"

Соратник Навального Владимир Ашурков, проживающий в Лондоне, признал, что введение новых западных санкций необязательно приведет к освобождению Алексея Навального. "Нет какой-то "серебряной пули", то есть набора мер на Западе или даже в России со стороны оппозиционных сил, чтобы гарантировать, что Навальный будет освобожден", — добавил Ашурков. Вместе с тем, по его словам, "главное, что нельзя молчать, и нужно отвечать на то, что происходит в России".

Санкции против ключевых фигур "режима", по его убеждению, "безусловно, приближают наступление политических перемен в России и влияют на те расчеты, которые проводит политическое руководство". Исполнительный директор ФБК выразил уверенность в том, что российский президент Путин лично учитывает реакцию западных стран на ситуацию с Навальным: "Ведь он не стратег, а тактик, и он все время оценивает, какая реакция будет на, допустим, приговор Навальному в России. Если нет реакции, значит, все нормально. А если есть реакция, то я уверен, что он примет это во внимание".

Введение новых санкций против руководства России в ЕС начали обсуждать после сообщения об отравлении Алексея Навального на пути из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Вернувшийся после лечения в Германии политик был задержан по прилету 17 января 2021 года, а 2 февраля по решению Симоновского районного суда Москвы Навальному условный срок наказания по делу "Ив Роше" был заменен на реальный.

После недавнего визита в Россию глава европейской дипслужбы Боррель вновь не исключил введения санкций в отношении российского руководства. В качестве ответа на высылку 6 февраля из России трех их дипломатов власти ФРГ, Польши и Швеции объявили 8 февраля персонами нон-грата трех российских дипломатов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Урсула фон дер Ляйен Алексей Навальный Еврокомиссия Евросоюз
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