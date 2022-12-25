Уничтожение американской системы Patriot в Украине было бы очень важным для российской пропаганды, которая испытывает явную нехватку успехов на фронте, пишет колумнист Forbes Пол Иддон, специализирующийся на военных вопросах.

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По его мнению, уничтожение Patriot было бы даже важнее с политической точки зрения, чем с военной, поскольку один комплекс не может решить проблему массированных обстрелов территории большого государства.

О том, насколько появление этого комплекса у ВСУ тревожит Москву, можно судить по тому, как на него отреагировал Владимир Путин, пообещавший 22 декабря "пощёлкать Patriot".

ЗРК Patriot - современный комплекс, который, хотя и обладает некоторой мобильностью, но обычно располагается стационарно, защищая определенный объект.

Опасность для ЗРК, по мнению автора, может исходить от баллистических ракет, которые Россия хотела бы купить у Ирана. Эта сделка, судя по открытой информации, пока не состоялась.

Для Ирана, считает Иддон, уничтожение американской ЗРК также было бы важно, поскольку это продемонстрировало бы уязвимость американских военных технологий по отношению к иранским.