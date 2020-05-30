ФОТО: Голландцы за миллион евро продают самую легкую в мире подводную лодку

Голландская компания U-Boat Worx разработала и продает двухместную субмарину Nemo, которую позиционирует как самую легкую подводную лодку в мире. Цена этой лодки составляет почти миллион евро.

Nemo — новая модель в популярной линейке легких субмарин компании U-Boat Worx. Это единственная подлодка в мире, которая выпускается не на заказ, а серийно.

Концепт новой сверхлегкой подводной лодки Nemo предлагает не только легкий, но и быстрый способ передвигаться под водой. Пока чисто технически прототип может погружаться на глубину до 100 метров и проплывать около трех километров на одном заряде, которого хватает на 8 часов.

Лодка Nemo — достаточно миниатюрное транспортное средство. Вес Nemo составляет всего 2500 килограммов, что делает субмарину самым легким "пассажирским" подводным объектом из когда-либо созданных. Высота — всего 155 сантиметров. Лодка оснащена двухместной кабиной для пилота и пассажира и огромным стеклянным куполом, чтобы ценители путешествий могли наслаждаться всеми красотами подводного мира.

В компании подчеркнули, что при разработке дизайна субмарины в приоритете были комфорт и функциональность, чтобы и для пилота, и для пассажира погружение представляло собой увлекательную подводную прогулку. Габариты лодки позволяют хранить ее в гараже и с легкостью буксировать на автомобильном прицепе.

Ориентировочная стоимость Nemo — 975 тысяч евро без учета НДС. Разработчики говорят, что управлять лодкой сравнительно просто. Тем не менее будущим подводным пилотам при покупке Nemo придется пройти 12-дневные учебные курсы.