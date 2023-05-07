ФОТО. Гуманитарный конвой доставил в Киев пожертвования из Латвии

Гуманитарный конвой конфедерации проживающих в Латвии украинских объединений Viche, который 3 мая выехал из Риги, достиг своего пункта назначения - Киева. Об этом сообщили порталу Delfi в конфедерации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Доставка гуманитарного груза в Украину прошла на площади Михаила в центре Киева. Конвой встретила председатель правления конфедерации украинцев в Латвии Viche Оксана Сичко.

"Мы очень ответственно относимся к пожертвованиям, которые получаем от предпринимателей, жителей Латвии или партнеров по сотрудничеству, например, благотворительного фонда Ziedot.lv Наша цель - не просто дать всем товар, мы хотим обеспечить им именно тех, кто действительно нуждается", — подчеркнула Сичко.

Viche организует гуманитарные грузы таким образом, чтобы их можно было доставить максимально быстро. В этот раз помощь из Латвии получат ВСУ, Нацгвардия, части территориальной обороны и пограничной охраны.

"Если бы груз сдавали на границе, его бы просто привезли и сказали, что везут помощь для победы, но неизвестно когда он доберется до фронта. А мы привозим груз прямо в места боев. Либо сами выезжаем в горячие точки, либо представители подразделений приезжают в Киев, как это случилось сейчас", - объяснила Оксана Сичко.

Организовывать гуманитарные грузы из Латвии помогают компания Latvijas Finieris, фонд ziedot.lv. пианист Андрей Осокин, магазин Militaryshop.lv, инициатива Stopify, компании Gaujas koks, West kredit, Stiga RM и NewFuels, предприятие Latvenergo, объединения Tavi draugi и Tev, фонд Uzņēmēji mieram, Латвийский союз охотников, ряд других неправительственных организаций.