ФОТО. Хороводы на площади и жесткие задержания: как проходили протестные выходные в Беларуси

Десятки тысяч белорусок собрались в субботу на женскую акцию, а сотни тысяч людей — в воскресенье на Марш единства. Как протестовали белорусы на этих выходных — в репортаже DW.

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Уже почти месяц в Беларуси не утихают протесты после президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. Пик протестных акций в стране приходится на выходные — в субботу уже традиционно прошел Женский марш, а в воскресенье более ста тысяч белорусов вышли на Марш единства. Как белорусы протестовали в эти выходные — у DW.

Акция солидарности студентов началась с задержаний

В календаре белорусских протестов суббота уже успела стать женским днем, однако протестная суббота 5 сентября началась с акции солидарности студентов — после того, как накануне в МГЛУ (Лингвистический университет) ОМОН жестко задержал нескольких студентов после того, как они в холле учебного заведения спели "Марсельезу" на английском языке. Правда, еще на старте субботней студенческой акции начались задержания — силовики в первую очередь выхватывали из толпы парней.

Несмотря на это возле Лингвистического университета смогли собраться несколько сотен студентов — они держали в руках бело-красно-белые флаги, скандировали "Позор", "Не забудем, не простим" и пели. К акции также присоединились преподаватели и родители студентов, которых возмутили действия ОМОНа в стенах университета. "Меня привела сюда естественная родительская обеспокоенность той ситуацией, которая складывается вокруг университета, ведь здесь учится моя дочь", — говорит Галина, держа в руках плакат "Дети, мы с вами, мы за вас".

Женщины против ОМОНа

После митинга перед университетом студенты колонной направились к площади возле Комаровского рынка, откуда должен был стартовать Женский марш, однако дойти туда смогли не все — по пути силовики продолжали задерживать студентов.

К началу Женского марша у Комаровского рынка собралось несколько тысяч белорусок. К акции они подошли творчески — нарядно оделись, держали в руках цветы и плакаты с креативными надписями, например такими: "Не твоя, вот и бесишься", "От любви до ненависти один автозак" или "Ну что, "курочки", покажем наши яйца!". Периодически к собравшимся подходили сотрудники милиции, предупреждая о незаконности акции, однако женщины кричали им вслед: "Позор!" и "Пошли вон!".

Затем участницы марша двинулись шествием в сторону площади Независимости, где девушек уже ждали силовики в зеленой форме и балаклавах. Женщины пытались с ними говорить, кричали: "Покажи лицо!" и внимательно всматривались в глаза, в то время как из динамиков на площади были слышны призывы не провоцировать насилие и разойтись. Ближе к концу марша девушки взялись за руки и начали водить на площади огромные хороводы, собиравшие тысячи людей.

Атмосфера карнавала на Марше единства

На следующий день белорусы уже в четвертый раз вышли на воскресный Марш единства. Как и в прошлый раз, собраться на площади Независимости протестующие не смогли — ко времени начала митинга площадь была оцеплена ОМОНом вместе с автозаками и спецтехникой. В этот раз белорусские силовики пошли на опережение и еще до начала шествия начали точечные задержания людей на окраинах Минска. Впрочем, протестующих силовики уже не пугают — прямо перед кордоном белорусы устроили танцы и делали селфи с водометами.

В целом, четвертый воскресный марш напоминал карнавал и удивлял своим разнообразием. Кроме бело-красно-белых флагов одна группа демонстрантов принесла с собой флаг ЛГБТ-сообщества, у других на плакатах были цитаты из Библии, многие люди пришли вместе с детьми. Более того, в этот раз белорусы кричали довольно оригинальные лозунги — кроме традиционных "Жыве Беларусь" и "Уходи", люди скандировали "Саша выпей чаю, Путин угощает" и "Нам не платили". Многие участники марша несли с собой колонки — они слушали хорошо знакомые каждому белорусу песни "Тры чарапахi", "Перемен" Виктора Цоя и "Стены рухнут".

Но несмотря на всю пестроту Марша единства, пришедших белорусов объединяли одни и те же требования. "Я хожу на марши каждое воскресенье, потому что нельзя в такое время дома сидеть. Я не согласен с результатами выборов, не согласен с тем, что силовики творят у нас в центре города. И так здесь все люди думают, я уверен", — рассказал DW минчанин Максим.

Марш закончился жесткими задержаниями

Так и не добравшись до площади Независимости, сотни тысяч людей через весь город направились по хорошо знакомому маршруту к стеле "Минск — город-герой", а затем — ко Дворцу независимости, резиденции Александра Лукашенко. На подходе ко дворцу протестующих уже ожидаемо встретил кордон силовиков и спецтехники, правда, в этот раз их было заметно меньше и от демонстрантов они решили отгородиться колючей проволокой. Как и в прошлое воскресенье, во время марша пошел сильный дождь, но протестующие оказались подготовленными — раскрыв зонтики и надев дождевики, они продолжили стоять под резиденцией "бывшего", как они говорят, президента.

Спустя чуть более часа, скандируя "Мы еще вернемся" и "Каждый день", большая часть протестующих стала расходиться. Перед этим они разукрасили лозунгами и надписями (не всегда цензурными) оградительный комплекс "Рубеж", а также повесили на колючую проволоку принесенные плакаты. Уходя, большинство протестующих выражали готовность прийти вновь: "Мы, конечно, устали, но готовы выходить на марши снова. Сколько еще? Ну, до конца!" — говорят молодые супруги Андрей и Ирина.

Правда, позже станет известно, что это был еще не конец протестного воскресенья. Против пары сотен протестующих, оставшихся под резиденцией Лукашенко, силовики несколько раз применили перечный газ, а затем начали задерживать людей. В это же время в центре города сотрудники правоохранительных органов в масках и с дубинками начали избивать и точечно задерживать протестующих, возвращавшихся с марша — МВД уже сообщила о нескольких сотнях задержанных. Чтобы скрыться от дубинок силовиков, люди даже прыгали в реку.