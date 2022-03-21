ФОТО. Как украинская диаспора Милана протестует против войны

Каждый день в шесть вечера украинская диаспора Италии выходит с флагами своей страны и становится напротив Миланского собора Duomo di Milano. Девушки держат в руках окровавленные свертки из пеленок, символизирующих убитых российскими войсками детей. В табличку с "счетчиком" вносятся исправления — добавляются новые жертвы.

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С помощью мегафона украинские активисты объясняют на итальянском языке местным жителям и туристам, что происходит на их родине, чего Украина ждет от Европы и стран НАТО. В разъяснительной работе участие принимают и дети — они просят остановить войну. После пикета украинцы идут по центральным улицам Милана с девизом "Слава Украине! Героям слава!".

В эти дни украинские флаги можно видеть во многих местах Милана. На политическую ситуацию откликнулась и мода — желтый и синий цвета можно увидеть на многих витринах.

На днях премьер-министр Италии Марио Драги заявил: "Сегодня мы все ищем мира, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира". По его словам, введенные против России санкции сказываются и на самой Италии, но правительство готово к их ужесточению."Эта ситуация привела к перебоям в поставках многих вещей, бензина, дизельного топлива, электроэнергии, газа, продуктов питания. Но правительство убеждено, что эти санкции правильны и могут быть усилены в будущем, если этого потребует развитие войны, оно готово и работает, чтобы помочь предприятиям и семьям", — добавил Драги.

Ранее министр культуры Дарио Франческини заявил, что Италия готова восстановить разрушенный российской бомбардировкой драмтеатр в Мариуполе. "Кабинет министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству", — написал Франческини в Twitter.