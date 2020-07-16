ФОТО. "Кажется, я борюсь со стеной": как в Москве протестовали против новой Конституции

Сбор подписей против поправок в российскую Конституцию в центре Москвы в среду вечером перешел в стихийное шествие и закончился задержаниями. Всего, по данным московской полиции, задержано более 130 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Главное — делать то, что считаешь правильным. А люди либо подтянутся, либо нет", — пожимает плечами организатор сбора подписей Юлия Галямина, одна из инициаторов кампании "Нет" против поправок в Конституцию.

Изначально 15 июля задумывался санкционированный митинг, который должен был пройти ровно через две недели после голосования за поправки — именно столько времени нужно, чтобы подать заявку на согласование акции в мэрию.

Впрочем, согласовать ее не удалось — все массовые мероприятия запрещены городскими властями в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Тогда формат акции изменили: решили собрать подписи под коллективным иском против поправок в Конституцию.

Сбор подписей против поправок выглядел безнадежной затеей: обновленную Конституцию уже можно купить в книжных магазинах. Опрошенные Би-би-си люди понимали, что это собрание вряд ли отменит поправки.

Погода также не располагала к уличным акциям: над Пушкинской площадью то начинался, то стихал дождь.

"Мне кажется, я борюсь со стеной", — сказал участник акции Денис, стоя в очереди к подписному листу. Он признался, что старается ходить на протестные митинги уже несколько лет, и его всегда сопровождает чувство безнадежности, в том числе потому, что протесты поддерживает мало людей.

"Сейчас, пока я шел от Трубной, проходил много ресторанов, где на верандах сидят люди, наслаждаются, а здесь такое происходит", — говорит он. На Пушкинской площади в тот момент было около 600 человек — они выстроились в несколько очередей к собирающим подписи активистам.

"Это как-то не очень круто"

При этом на площади оказалось неожиданно много тех, для кого эта акция была первой в жизни.

Для 19-летней Елены голосование за поправки также было первым опытом — до этого она просто не имела права голосовать. Придя на участок, девушка обнаружила, что рядом с ее фамилией уже стоит подпись.

После разбирательства ей все-таки удалось получить бюллетень: подпись возле ее фамилии была не похожа на ту, что в паспорте. "Если у Путина все получится, он будет находиться у власти дольше, чем Екатерина Великая. Это как-то не очень круто: нужна сменяемость власти", — говорит Елена.

Инженер Иван также поучаствовал в протесте впервые. Он признается, что "все к этому шло": с пенсионной реформы 2018 года он начал следить за политикой, и ему все меньше нравилось то, что происходит. "Я думаю, что это ни к чему не приведет, — признался он, имея в виду сбор подписей. — Но нужно выражать свою позицию. Это влияет на настроение "наверху", я в этом уверен".

Те, кто пришел на акцию впервые, как правило, дисциплинированно стояли в очереди. Более привычные к митингам люди — с флагами и плакатами — взобрались повыше, на парапет, и скандировали традиционные лозунги "Россия будет свободной" и "Это наша страна!" У самого памятника Пушкину, на постаменте, встали те, кто пришел со своими плакатами — чтобы их было лучше видно. Двое юношей держали листки с надписью "Пудинг просрочен". Рядом встала девушка с нарисованным от руки плакатом "Если не Путин, то кто? Да кто угодно!!!"

Это собрание отличалось от остальных протестов этого лета одной удивительной чертой — никого не задерживали, а полиции и вовсе не было видно на площади. При этом в окрестностях площади стояли автобусы с полицейскими и автозаки.

"У нас то, что называют mafia state ("мафиозное государство"), а не тоталитарный режим, нет каких-то четких правил задержания: задерживают тогда и за то, за что власти хочется", — рассуждала участница Pussy Riot Мария Алехина. Всего несколько дней назад она была у СИЗО "Лефортово", где собрались журналисты в поддержку арестованного по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Там задерживали всех, у кого на футболках было имя Сафронова.

"Мы мирные люди, проблем не хотим"

Через 45 минут после начала сбора подписей часть активистов принялись кричать: "Пойдем гулять!" Толпа потекла с Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара и, кажется, воодушевилась. Начались радостные крики: "Это наш город!" Люди бодро шагали рядом, перебегали улицу, не глядя на светофор. Имперский флаг развевался рядом с плакатом в радужных цветах.

На Петровском бульваре одни звали: "Все на тротуар!" — а другие, наоборот, выбегали на проезжую часть. На бульваре тротуар есть только с одной стороны — с другой он просто кончается, так что многие участники шествия автоматически оказались на проезжей части. Это развеселило шагающих еще больше. "По дороге, ничего они нам не сделают!" — вопил кто-то.

Несколько человек легли на мокрый асфальт, чтобы не пропустить машины полиции, но это было довольно бесполезно: за протестующими ехали всего две легковушки, которые никак не смогли бы задержать несколько сотен бегущих по улице.

Толпу никто не вел: все следовали за теми, кто оказался впереди. Так что митингующие внезапно свернули с Бульварного кольца в переулок и вышли обратно на Петровку. Тут-то их и догнал автозак: оттуда высыпались сотрудники ОМОН в шлемах и защите и принялись жестко задерживать протестующих.

На Петровке их моментально разогнали по двум тротуарам и взяли в окружение: спереди и сзади встали живые цепи полицейских. Окруженных продолжали задерживать. Скандирования быстро стихли: всех, кто что-то кричал, немедленно забирали в автозак. Но задержания продолжились: забирали тех, кто смотрел в телефон или просто стоял.

Двое сотрудников полиции схватили очередного юношу, но в него испуганно вцепилась мать. Полицейские провели их по тротуару — и отпустили. Те прижались к стене дома: выйти из оцепления по-прежнему было невозможно. Оба пришли на митинг впервые: "Мы просто подписи поставить хотели. Мы мирные люди, проблем не хотим", — испуганно говорил мне парень. "Тут куда-то люди пошли, мы решили тоже пойти из интереса", — объяснила его мать: она по-прежнему крепко держала сына под руку.

"А как к машине пройти?" — растерянно спрашивал у полицейского в оцеплении мужчина в отглаженной льняной рубашке.

"Пока никак", — пожимал плечами полицейский. Рядом с припаркованным автомобилем мужчины встали автозаки, и туда как раз заканчивали заводить последних протестующих. Кажется, полицейские старались задержать всех подчистую: когда на Петровке почти никого не осталось, под руки отводили к автозаку даже тех, кто курил возле урны, думая, что находится на безопасном расстоянии.

Всего, по подсчетам "ОВД-инфо", задержали 140 человек. По данным московской полиции, задержаны 132 человека.