ФОТО: Концертный зал Евровидения-2020 стал больницей

680 больничных коек на площадках для культурных мероприятий будут принимать пациентов с Covid-19 в Роттердаме.

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Роттердамский культурный центр Ahoy, где в мае должен был пройти конкурс Евровидение-2020, был преобразован в медицинский центр для приема больных с Covid-19, сообщает в среду, 15 апреля, Reuters. Залы, которые обычно используются для проведения концертов, выставок и ярмарок, разместят 680 больничных коек, из которых первые 80 уже установлены.

Перепрофилирование было проведено за две недели, в понедельник, 20 апреля, центр откроется для пациентов и начнет с помощи тем заболевшим, которые не нуждаются в госпитализации.

В Нидерландах число инфицированных коронавирусом достигло 28 000 человек, 3100 больных умерли.

Ahoy был выбран как площадка Евровидения-2020 после того, как голландский исполнитель Дункан Лоуренс стал победителем Евровидения-2019 в Тель-Авиве с песней под названием "Arcade". В марте в связи с пандемией коронавируса было принято решение отменить конкурс.