ФОТО: корабль Viking Line сел на мель в Балтийском море

Судно компании Viking Line Grace сегодня после обеда село на мель недалеко от Аланских островов в Балтийском море.

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"Да, это так", — сказали шведские спасатели журналистам.

Как передают журналисты с места происшествия, судно село на мель в 200 метрах от порта Мариехамна. На место прибыл спасательный корабль.

По данным Ilta-Sanomate, на корабле находятся 331 пассажир и 98 членов экипажа. Их жизни ничего не угрожает.

Судно из-за шторма село на мель. Никакой опасности нет, это все что пока знаем. Тут бушует сильный шторм, заявила Йоханна Бойер-Сванстрем.

В сентябре второй пассажирский паром судоходной компании Viking Line — Viking Amorella сел на мель у Аландских островов.