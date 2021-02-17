ФОТО: "Медея" засыпала снегом афинский Акрополь
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Греции установилась крайне необычная для этой страны холодная погода — под воздействием циклона "Медея" выпало большое количество снега, покрывшего многие города, в том числе Афины и знаменитый памятник античной культуры Акрополь.

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В городе Флорина на северо-западе Греции температура опускалась до минус 19 градусов Цельсия. Снегопад привел к перебоям в работе транспорта по всей стране, из-за него пришлось частично прервать вакцинацию населения против коронавируса. В Афинах температура опустилась до нуля, что тоже крайне необычно для греческой столицы.

Резкое падение температуры привело к смерти по меньшей мере трех человек, в греческие лагеря для беженцев отправлены обогреватели, спальные мешки и одеяла.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал местных жителей не покидать свои дома. "Больше всего опасений вызывает сеть энергоснабжения, — сказал он во время экстренного заседания правительства. — Чтобы решить эту проблему нам понадобится терпение, происходит что-то действительно исключительное".

Как передает агентство Reuters, в полицию поступило почти 250 звонков от людей, которые оказались заблокированными в своих домах и машинах.

В Афинах оказались перекрыты дороги, нарушена работа общественного транспорта.

Частично перестали курсировать паромы, перевозящие людей на греческие острова, — это связано с холодной погодой и сильным ветром.

Но некоторым зимняя погода в Афинах явно пришлась по душе. Посол Норвегии в Греции опубликовал в "Твиттере" видео своего передвижения по городу довольно необычным способом.

Холодная погода установилась в Греции в прошедшие выходные, ожидается, что в течение этой недели в стране станет теплее.

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