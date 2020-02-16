ФОТО. На Британию обрушился шторм "Деннис". В Англии — рекордные потопы

Британия переживает второй сильнейший шторм за месяц. В прошлое воскресенье "Киара" привела к затоплениям по всему королевству, а сейчас "Деннис" вызвал потопы и оползни в Англии и на юге Уэльса.

На юге Уэльса реки вышли из берегов, и в одной из них в воскресенье выловили тело мужчины.

Спасатели эвакуируют жителей в местах, где потопы угрожают жизни людей.

Дома затопило и в Англии. Местные жители рассказывают, что шторм налетел, как торнадо.

Жителей 594 населенных пунктов в Англии предупредили об угрозе затопления — это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Около 170 рейсов были отменены в воскресенье, это нарушило планы как минимум 25 тыс. пассажиров.

Местами порывы ветра достигают 146 км/ч. Движение поездов было отменено на десятках направлений в южном Уэльсе, а также некоторых районах Англии и Шотландии.

В прошлые выходные на Британию обрушился шторм "Киара". Он привел к затоплению сотен домов и оставил более 500 тысяч человек без электричества.

В некоторых частях страны преграды против затопления помогает строить армия. На фото — "Горцы" (4-й батальон) королевского полка Шотландии за работой.

Страдают от погоды не только люди, но и животные.

В городе Йорк на севере Англии из берегов вышла река Уз.