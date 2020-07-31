ФОТО: необычная очередь в музей мадам Тюссо в Лондоне

Накануне открытия знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в центре Лондона у входа образовалась не совсем обычная очередь — в ней были замечены британская королева Елизавета II, президент США Дональд Трамп, певица Тейлор Свифт и другие знаменитости.

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Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Встретить всех этих людей вместе в реальной жизни практически невозможно, но только не в музее мадам Тюссо — его сотрудники решили выставить восковые фигуры знаменитостей на улицу, чтобы таким образом прорекламировать открытие музея после карантина и заодно наглядно продемонстрировать правила, по которым он теперь работает.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Музей мадам Тюссо был закрыт из-за коронавируса в конце марта, как и все музеи в Британии, и вновь открывается для посетитетелей в субботу.

Годом основания музея считается 1835 год, когда скульптор Мария Тюссо открыла первую выставку на Бейкер-стрит в Лондоне.

Музей мадам Тюссо является одной из главных достопримечательностей Лондона и привлекает большое число туристов со всего мира.