ФОТО: Путин и Лукашенко на встрече в Сочи наслаждаются зимними радостями

В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает РИА "Новости". О чем договорились лидеры двух стран, не сообщается, но ранее СМИ предполагали, что Лукашенко приехал на "Красную поляну" просить новый кредит.
Путин подчеркнул, что Россия была и остается крупнейшим торговым партнером своего соседа. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры будут долгими, но официальное белорусское информационное агентство БелТА сообщило, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, касающихся российско-белорусских отношений, а также совместное реагирование на вопросы военной безопасности и сотрудничества с международными структурами.
Незадолго до встречи в СМИ проскочила информация о том, что Лукашенко обратится к Путину с просьбой о предоставлении Беларуси нового кредита в размере 3 млрд долларов. Лукашенко опроверг эти слухи, заявив, что он ни о чем не собирается просить.
Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в сентябре, когда в Беларуси уже месяц длились протесты против фальсификации результатов президентских выборов. Тогда Путин предоставил Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов — "на поддержку в трудное время".
Путин — Лукашенко: Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость. pic.twitter.com/clc1Ipazqm— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2021
Во время встречи в понедельник Лукашенко похвалил российскую вакцину против Covid-19 "Спутник-V" и напомнил, что в марте она начнет выпускаться в Беларуси, а Путин добавил, что Россия предоставила соседней стране все необходимые технологии.
"Это серьезная помощь. Без нее нам было бы очень трудно с вакцинацией", — сказал Лукашенко, который еще весной назвал пандемию Covid-19 "психозом" и отказался выполнять рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как видно на снимках различных фотоагентств, во время встречи лидерам удалось насладиться зимними радостями — катанием на лыжах и снегоходах.
После начала массовых протестов Лукашенко существенно изменил свой настрой по отношению к России, который до президентских выборов 9 августа был явно недружественным. Однако в связи с массовыми протестами и требованиями уйти в отставку тон Лукашенко изменился. Теперь Минск обвиняет Запад в попытке дестабилизировать Беларусь, чтобы насолить России.